منسق الأمم المتحدة: قطاع غزة يجب أن يظل جزءا من الدولة الفلسطينية بالمستقبل

قال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، أمام جلسة مجلس الأمن حول غزة، إن 154 فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر.

ووفق ما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، أكد منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، أننا نخشى من أي تصعيد محتمل قد يحدث في المنطقة.

أوضح «وينسلاند» أن قطاع غزة يجب أن يظل جزءا من الدولة الفلسطينية بالمستقبل.