رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

منسق الأمم المتحدة: قطاع غزة يجب أن يظل جزءا من الدولة الفلسطينية بالمستقبل

كتب:

أحمد شوقي
05:18 م | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
قناة القاهرة الإخبارية

قناة القاهرة الإخبارية

قال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، أمام جلسة مجلس الأمن حول غزة، إن 154 فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر.

ووفق ما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، أكد منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، أننا نخشى من أي تصعيد محتمل قد يحدث في المنطقة.

أوضح «وينسلاند» أن قطاع غزة يجب أن يظل جزءا من الدولة الفلسطينية بالمستقبل.

اقرأ المزيد:

«القاهرة الإخبارية»: منظومة غزة الصحية تعيد ترتيب طواقمها خلال الهدنة

«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين من مخيم شرق نابلس

القاهرة الإخبارية: مكتب نتنياهو يتسلم قائمة المحتجزين المقرر إطلاق سراحهم اليوم

«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال يحاصر أحد المنازل بجنين ويطلق النار تجاه ساكنيه
بقلم أحمد شوقي