نقيب الصحفيين: صمود الفلسطينيين استطاع كسب الرأي العام العالمي

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إننا أمام مجزرة وحشية حدثت ضد الشعب الفلسطيني، وكان لا بد من توصيل رسالة لوقف الحرب والإبادة الجماعية، مشيرا إلى أن رسالة اليوم، هي رفض لهذه الحرب الوحشية، والمطالبة بكسر الحصار على الشعب الفلسطيني، واستمرار تدفق المساعدات لهذا الشعب الذي بصموده استطاع تغيير الموقف العالمي.

القضية الفلسطينية

وأوضح خالد البلشي، خلال كلمة له في ندوة نظمتها نقابة الصحفيين للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أنه كان هناك سيطرة كبيرة لآلة الإعلام الإسرائيلي لكن صمود الشعب الفلسطيني، استطاع أن يغير الدفة ليكسب الرأي العام العالمي.

نقابة الصحفيين

وأضاف أن اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين، يأتي في ظل معادلة جديدة فرضها الشعب الفلسطيني، الذي لا بد من الإشادة به، وبالصحفيين الفلسطينيين الذين تمكنوا من نقل الحقيقة للعالم، بعدما تم تزييفها من الإعلام الصهيوني، مؤكدا أنه عندما تكون صحفيا حرا، فأنت تحمي الأوطان ولا تهدمها.

وتابع أن بطولة الشعب الفلسطيني، تفتح آفاق كثيرة للكلام رغم كل الدمار الذي أحدثته آلة الحرب الإسرائيلية، مؤكدا حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، واسترجاع حقوقه بشكل كامل.