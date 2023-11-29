في اليوم الدولي لدعم فلسطين.. «الصحفيين» تنظم فعاليات للتضامن مع غزة

تنظم نقابة الصحفيين، مساء اليوم، بدءا من الخامسة مساء، يوما تضامنيا عربيا مع نساء وأطفال فلسطين تحت شعار «منظمات دولية بمعايير مزدوجة.. أوقفوا العدوان وارفعوا الحصار»، وذلك بالتزامن مع اليوم الدولي لدعم الشعب الفلسطيني، وضمن فعاليات 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك بالتوازي مع فعاليات ووقفات تضامنية في عدد من الدول العربية تحت نفس الشعار.

فعاليات نقابة الصحفيين

وقالت النقابة، إن اليوم يبدأ بوقفة صامتة بملابس الحداد والشارات السوداء من الساعة 5 إلى 6 مساء، تليها ندوة عن تاريخ نضال المرأة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي تتحدث فيها أمال الأغا رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمناضلة الفلسطينية مريم أبو دقة وعدد آخر من الشخصيات النسائية والعامة.

ختام يوم التضامني

وأوضحت أنه سوف يتم ختام اليوم بفقرة قراءة جوابات لأطفال في فلسطين (بيت الحودايت) حول مشاهد العدوان؛ تقديم الفنان محمد عبد الفتاح، كما يشهد اليوم عرضا لأفلام توثق الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وأطفال فلسطين.