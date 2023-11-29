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أجنبيات يشاركن في وقفة تضامنية بنقابة الصحفيين: فلسطين ستتحرر (صور)

كتب:

أحمد البهنساوى
06:53 م | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
أجنبيات يشاركن في وقفة تضامنية بالصحفيين

أجنبيات يشاركن في وقفة تضامنية بالصحفيين

 بدأت منذ قليل فعاليات اليوم التضامني، الذي تنظمه نقابة الصحفيين للتضامن مع نساء وأطفال فلسطين تحت شعار «منظمات دولية بمعايير مزدوجة»، «أوقفوا العدوان .. ارفعوا الحصار»، وذلك بالتزامن مع فعاليات ووقفات تضامنية في عدد من الدول العربية تحت نفس الشعار.

وقفة تضامنية مع نساء وأطفال فلسطين

وبدأت فعاليات اليوم بوقفة صامتة بملابس الحداد والشارات السوداء وقد شارك في الوقفة عدد من النساء الأجنبيات ورددوا palestine will be free كما ردد المتظاهرون شعارات، منها «بالطول بالعرض مش هنسيب الأرض.. افتحوا معبر رفح.. غزة غزة رمز العزة.. صمود يا غزة .. سامع صوت جاي من الضفة»

تفاصيل الوقفة التضامنية

حضر الوقفة نقيب الصحفيين خالد البلشي وعدد من الشخصيات العامة، ومن المقرر أن يشهد اليوم ندوة عن تاريخ نضال المرأة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ويتحدث في الندوة الأستاذة أمال الأغا رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمناضلة الفلسطينية مريم أبو دقة وعدد آخر من الشخصيات النسائية والعامة.

ويختتم اليوم بفقرة قراءة جوابات لأطفال في فلسطين (بيت الحودايت) حول مشاهد العدوان تقديم الفنان محمد عبد الفتاح، كما يشهد اليوم عرضا لأفلام توثق الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وأطفال فلسطين.

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بقلم أحمد البهنساوى

حاصل على بكالوريوس إعلام القاهرة - عضو نقابة الصحفيين منذ 2008 - محرر سابق في تغطية رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة - مسئول عن ملفات إعلامية كالأعلى للإعلام.