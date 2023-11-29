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ضبط 118 طن سكر في حملات تموينية بالشرقية

كتب:

ياسمين عزت
07:47 م | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الشرقية

الشرقية

شنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية بتوجيهات فايزة عبد الرحمن وكيل الوزارة حملة تموينية مكبرة من برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية رفقة العميد محسن القلش مدير إدارة مباحث تموين الشرقية.

حملة تموينية بإدارة العاشر من رمضان:

انطلقت الحملة التموينية في نطاق إدارة تموين العاشر من رمضان بتواجد مصطفى عبدالقادر مدير الإدارة، وتوجهت الحملة للتفتيش والرقابة بحضور مباحث التموين.

يأتي هذا بتوجيهات من وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي لتحقيق الأمن الغذائي.

ضبط 118 طن سكر بالعاشر

أسفرت الحملة عن ضبط مصنع تعبئة سكر غير مرخص بمدينة العاشر من رمضان، وتم التحفظ على كمية قدرها 118 طن سكر مجهول المصدر بدون فواتير دالة على مصدره، فيما تحرر محضر رقم 13202 لسنة 2023

قال محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالشرقية، إن المديرية تواصل باستمرار متابعة الحملات وتكثفها على المحلات التجارية ومحلات التموين لضبط السوق ومنع احتكار السلع وضبط الأسواق لصالح الدولة والمواطن.

 

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بقلم ياسمين عزت