رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

تموين الشرقية: توزيع 3 أطنان سكر بمنيا القمح وبعض القرى.. الكيلو بـ27 جنيها

كتب:

ياسمين عزت
11:21 م | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
تموين الشرقية

تموين الشرقية

أشرفت مديرية التموين بالشرقية على توزيع كميات كبيرة من السكر ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، وجرى توزيع 3 أطنان بمنيا القمح وبعض القرى تحت رقابة مشددة من مسؤولي الرقابة لضمان وصول السكر المدعم للمواطنين.

وقالت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى تكثيف الرقابة لضمان التزام الشركات المُوزعة والفروع بالأسعار المعلنة في مبادرة خفض الأسعار، وبذلك يصل سعر كيلو السكر 27 جنيها بواقع 2 كيلو لكل فرد.

توزيع 3 أطنان سكر بقريتين ومدينة منيا القمح:

وأضافت وكيل وزارة التموين أنه جرى  توزيع 3 أطنان سكر، في منيا القمح وقريتي سنهوت والجديدة، مؤكدة تشديد الرقابة التموينية على المنافذ ضمن قواعد مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية.

 

اقرأ المزيد:

حركة تنقلات مديرية أمن الغربية 2023.. «الطوخي» لمباحث التموين

مديرية التموين بسوهاج تحرر 3 آلاف مخالفة خلال شهر نوفمبر 2022

شروط التقديم لوظيفة مدير مديرية التموين بمحافظة أسيوط

وزير التموين يجتمع بـ27 مديرية لبحث المعايير الجديدة لتنقية البطاقات

التجديد لوكيل مديرية التموين بجنوب سيناء لمدة عام
بقلم ياسمين عزت