تموين الشرقية: توزيع 3 أطنان سكر بمنيا القمح وبعض القرى.. الكيلو بـ27 جنيها

أشرفت مديرية التموين بالشرقية على توزيع كميات كبيرة من السكر ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، وجرى توزيع 3 أطنان بمنيا القمح وبعض القرى تحت رقابة مشددة من مسؤولي الرقابة لضمان وصول السكر المدعم للمواطنين.

وقالت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى تكثيف الرقابة لضمان التزام الشركات المُوزعة والفروع بالأسعار المعلنة في مبادرة خفض الأسعار، وبذلك يصل سعر كيلو السكر 27 جنيها بواقع 2 كيلو لكل فرد.

توزيع 3 أطنان سكر بقريتين ومدينة منيا القمح:

وأضافت وكيل وزارة التموين أنه جرى توزيع 3 أطنان سكر، في منيا القمح وقريتي سنهوت والجديدة، مؤكدة تشديد الرقابة التموينية على المنافذ ضمن قواعد مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية.