«تموين الشرقية»: ضبط 5 أطنان سكر مجهول المصدر بإدارة منيا القمح

شنت إدارة تموين منيا القمح حملة تموينية للمرور على المخابز والمحلات العامة برئاسة عبدالباسط عبدالنعيم وكيل المديرية برفقه المفتشين ومدير الإدارة فيما تم ضبط المخالفين وتحرير محاضر باللازم،في إطار تشديد الرقابة التموينية على كافة الأنشطة المختلفة بمحافظة الشرقية

ضبط 100 شيكارة سكر زنة 50 كيلو للواحدة

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة بدون لوحات معدنية بناحية منيا القمح ومحملة بكميات من السكر، ولا توجد أوراق تؤكد مصدره، فيما جرى التحفظ على 100 شيكارة زنة الواحدة 50 كيلو جراما.

ضبط 5200 كيلو جرام سكر:

وأسفرت الحملة عن ضبط 20 باكتة سكر زنة 10 كيلو جراما للواحدة، فيما بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 5200 كيلو جرام في المحضر 36666 جنح منيا القمح ضد صاحب السيارة، بينما تم التحفظ على المضبوطات وتسليمها للشرطة.

ضبط مخابز بلدية مخالفة:

في سياق متصل قامت الإدارة بتحرير عدة مخالفات لمخابز بلدية في نطاق منيا القمح ممثلة في تقرير خبز ناقص الوزن، وآخر عن إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، تقرير عدم نظافة، فيما تم الإشراف على توزيع السكر في مبادرة تخفيض أسعار السلع