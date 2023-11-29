المطران عطا الله حنا: الحديث عن غزة يجب ألا يكون بعيدا عن الضفة والقدس

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم، في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه يقدر ويثمن الجهود المبذولة من أجل إنهاء الحرب الدموية في غزة وتمديد الهدنة حتى نصل إلى وقف شامل لإطلاق النار.

حنا: الشعب الفلسطيني هو شعب واحد لا يتجزأ

وأضاف المطران حنا أن الشعب الفلسطيني يعاني من تصعيد غير مسبوق في الضفة الغربية، حيث ازدادت حدة الاقتحامات والاعتقالات والممارسات الظالمة.

وأشار إلى أن هذا التصعيد يشير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ممعن في سياساته الهادفة للتنكيل بالشعب الفلسطيني.

وشدد المطران حنا على أن الشعب الفلسطيني هو شعب واحد لا يتجزأ، وأن الحديث عن غزة يجب أن يكون مصحوبا بالحديث عن الضفة وعن القدس.

مطالبات بوقف العدوان على غزة

وطالب المطران حنا بوقف كلي للعدوان على غزة، كما طالب بوقف الممارسات الظالمة بحق شعبنا في الضفة، وقال إن هذه الممارسات تدل على عدوانية الاحتلال الإسرائيلي وقمعه وتآمره على شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة.

وأعرب المطران حنا عن أمله في أن تتواصل الهدنة القائمة حاليا في غزة وصولا إلى وقف شامل للعدوان.