المطران عطالله حنا: أطفال غزة يدفعون فاتورة العدوان الغاشم

قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، إنّ الذكرى السنوية لوعد بلفور المشؤوم تمر علينا في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة، وكأنهما وجهان لعملة واحدة.

حنا: الأطفال يدفعون فاتورة وعد بلفور

وأضاف المطران حنا، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن المدنيين الفلسطينيين وخاصة الأطفال يدفعون فاتورة وعد بلفور والعدوان على غزة، ناهيك عن التدمير الشامل للبنية التحتية ولكل مقومات الحياة في غزة.

واعتبر المطران حنا أنّ وعد بلفور كان بمثابة إعلان عن نية بريطانيا إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وهو ما أدى إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وإقامة دولة إسرائيل على أنقاضها.

استمرار العدوان الإسرائيلي يهدد السلم والأمن

وأكد المطران حنا أنّ العدوان الإسرائيلي على غزة استمرار لنهج التمييز العنصري والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، وهو ما يهدد السلم والأمن في المنطقة. وشدد المطران حنا أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن حقوقه المشروعة، وسيواصل نضاله حتى تحقيق الاستقلال والعودة.