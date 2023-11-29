الفصائل الفلسطينية ترد الجميل للرئيس الروسي.. ماذا يحدث مساء اليوم؟

قال عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق، إن الحركة ستطلق سراح عدد «من المحتجزين من ذوي الجنسية الروسية»، من خارج إطار اتفاق التبادل مع إسرائيل والذي كان قضى سابقا بإفراج عن 10 من المحتجزين الإسرائيليين مقابل 3 أضعاف من الفلسطينيين، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وأضاف في تغريدة في حسابه بمنصة «إكس»: «حتى اليوم لم يتم إطلاق أي من الإسرائيليين الرجال في غزة، عدا روني كريفوي، الروسي الأصل، تقديرا من الحركة لمواقف الرئيس فلاديمير بوتين».

وتابع: «اليوم سيتم الإفراج عن آخرين خارج الصفقة تقديرا لمواقف الرئيس الروسي المشكورة».