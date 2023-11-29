انطلاق عملية التصويت في الخارج الجمعة.. المصريون يختارون رئيسهم (ملف خاص)

تنطلق بعد غد عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، والتى من المقرر إجراؤها على مدار ثلاثة أيام تبدأ من غد «الجمعة» 1 ديسمبر وتنتهى الأحد 3 ديسمبر المقبل، وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر فى 137 سفارة وقنصلية موزعة على 121 دولة حول العالم، وسط استعدادات مكثفة من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية، لتسهيل ومتابعة عملية الاقتراع.

ويتنافس فى السباق 4 مرشحين، هم: الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورمزه النجمة، وفريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، «الشمس»، وعبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، «النخلة»، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، «السلم». وأنهت جميع السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية التى تشهد عملية الاقتراع استعداداتها لاستقبال الناخبين، فيما أبرمت الهيئة الوطنية للانتخابات وجامعة الدول العربية مذكرة تفاهم مشتركة، تقوم بمقتضاها الجامعة العربية بمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، من خلال بعثة رسمية، بمختلف مراحلها وإجراءاتها وحتى صدور النتيجة النهائية الرسمية لها.

واستعدت الجاليات المصرية للمشاركة فى ماراثون الانتخابات الرئاسية، بتوفير أوتوبيسات مجهزة لنقل الناخبين إلى لجان الاقتراع، فضلاً عن التواصل مع الجاليات المختلفة لإمدادهم بكل المعلومات المرتبطة بالمرشحين وبرامجهم الانتخابية وطرق التصويت، وكثفت المبادرات والحملات الداعية لمشاركة المواطنين فى الانتخابات أنشطتها، لحث المصريين بالخارج على المشاركة.

وشكَّلت الحملات الانتخابية للمرشحين الأربعة الذين يخوضون السباق لجاناً وغرفاً مركزية لمتابعة تصويت المصريين فى الخارج، وقد شكلت أحزاب مستقبل وطن وحماة الوطن والمصريين الأحرار وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين غرفاً مركزية والتواصل مع اللجان الخارجية فى دول وعواصم العالم لمتابعة انتخابات المصريين فى الخارج.