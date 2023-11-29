3 ندوات بجامعة طنطا للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

نظمت جامعة طنطا لليوم الرابع على التوالي 3 ندوات بكليات الآداب والهندسة والتربية بعنوان «المشاركة حياة - خليك إيجابي – أنزل شارك – صوتك أمانة»، تحت رعاية الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، وبمشاركة الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب ومستشار الاتصال السياسي بالجامعة، والدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة، والدكتور أحمد هلال عميد كلية التربية والدكتور مصطفى أبو عمرو القائم بعمل عميد كلية الحقوق، والآلاف من الطلاب والطالبات.

حث الطلاب على المشاركة

خلال الندوات تم حث الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وجميع منسوبي الجامعة على المشاركة في الاستحقاق الدستوري القادم المتعلق بالانتخابات الرئاسية، لتعزيز الدور الوطني للمواطن وممارسة حقوقه الديمقراطية تجاه وطنه، ورفع الوعي الثقافي والسياسي والاجتماعي للطلاب والتعبير عن رأيهم بحرية.

أهمية المشاركة الانتخابية

حاضر بالندوات الدكتورة صفاء مرعي الأستاذ بكلية الطب ومقرر المجلس القومي للمرأة بالغربية، والدكتور عبد الرازق الكومي أستاذ الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية ووكيل كلية الآداب للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رمضان معن بكلية التجارة والمدير التنفيذي للمركز الرئيسي للتحول الرقمي والشمول المالي، والكاتب الصحفي ناصر طاحون رئيس لجنة نقابة الصحفيين بالغربية، والكاتب الصحفي عاطف دعبس وشهدت حضورًا كثيفًا من وكلاء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، والعاملين بالكليات.