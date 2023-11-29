ضبط 46 مخالفة متنوعة في مجال المخابز والأسواق بالدقهلية

أعلن السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ضبط المديرية ضبط 46 مخالفة متنوعة في مجال المخابز والأسواق، بعد أن قامت بعمل حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية في مختلف الإدارات التابعة للمديرية.

حملات تموينية بالأسواق والمخابز بالدقهلية

وأوضح دايرة في بيان له أن الحملات جاءت بناء على تعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية، إذ تشكلت اليوم الأربعاء العديد من الحملات الرقابية بالإدارات التموينية التابعة، وذلك لتنفيذ التعليمات الصادرة من الوزير بخصوص الرقابة على المخابز والأسواق.

وأوضحت أنه جرى تم تكليف حملات المديرية بالاشتراك مع مديري الإدارات التالية بالمرور على الأسواق والمخابز بكل من طلخا، نبروه، المنزلة، بندر المنصورة، دكرنس.

وأكد على قيام الحملات بتحرير عدد من المخالفات كالآتي:

عدد 1 محضر عدم مطابقة للمواصفات.

عدد 7 محاضر نقص وزن مابين 9-16 جم

عدد 15 محضر عدم وجود شهادة صحية.

عدد 1 محضر سلع مجهولة المصدر.

عدد 3 محاضر سلع بدون فواتير.

عدد 1 محضر تبديد حرز بقيمة «15 كجم لحم مفروم وكبده».

عدد 2 محضر بيع بازيد من السعر الرسمي «سجائر».

عدد 16 محضرعدم إعلان عن الأسعار.