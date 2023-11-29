تحرير 119 محضرا وغلق 4 منشآت غذائية في حملات تموينية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمراكز الصحية، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية وتطبيق القانون على المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

إلزام المنشآت الغذائية والصحية بالتعقيم اليومي

وشدد محافظ الشرقية على إلزام المنشآت الغذائية والصحية بالتعقيم اليومي والنظافة، إلى جانب إلزام العاملين بارتداء الزي الرسمي وأغطية الرأس والكمامات والقفازات واستبدالها بشكل دوري، والعناية بالنظافة الشخصية وتوفير معقمات ثابتة في المطاعم بجانب مغاسل الأيدي ، فضلاً عن التأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، والتخلص الآمن من النفايات وكذلك مراجعة صلاحية المواد الغذائية والأدوية حفاظًا على صحة المواطنين بالمحافظة.

التفتيش على 89 منشأة غذائية وصناعية

وفي سياق متصل أوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة للتفتيش على 89 منشأة «80 منشأة غذائية - 4 منشآت صحية - 4 محطات تموين سيارات - مركز تجميل» بمركز الزقازيق وحيي أول وثان الزقازيق خلال شهر نوفمبر الجاري، وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفر التفتيش عن تحرير 119 محضرًا ما بين «نظافة - سلامة وصحة مهنية – محاضر بيئة - عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة – محاضر جنح صحية - عدم التخلص الآمن من المخلفات»، فضلًا عن إعدام 2.8 طن مواد غذائية «لحوم – جبن أبيض - شوكولاتة – مخلل - صلصة - ملح - حليب - حلويات»، غير صالحة للاستخدام الآدمي، بالإضافة لإعدام 665 لتر عصائر ومشروبات غازية، فضلاً عن غلق 4 منشآت غذائية ومركز تجميل لعدم استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية والصحية والبيئية والإجراءات الاحترازية، كما تم التوصية بغلق (10) منشآت بعد انتهاء الإجراءات القانونية تجاهها.