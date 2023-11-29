سامح شكري: مصر ترفض تماما أي خطط أو محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية

تساءل السفير سامح شكري، وزير الخارجية: «أي دفاع عن النفس هذا، الذي يسمح لقوة احتلال، بقمع وتدمير حياة الشعب الذي تحتله؟»، قائلا: «رغم تحذيرات مصر ودول العالم أجمع، من مخاطر استهداف المدنيين في قطاع غزة، فإن النهج الإسرائيلي على مدار أكثر من 50 يوما، لا يمكن تفسيره إلا بكونية سياسية متعمدة، لجعل الحياة في القطاع مستحيلة، من خلال استهداف المنشآت المدنية والطبية والمساكن، فضلا عن دفع سكان الشمال للنزوح جنوبا بقطاع يعاني بالأساس، من كثافة سكانية عالية وحصار قائم منذ سنوات».

وأكد خلال كلمته بمجلس الأمن حول الأوضاع في غزة، أن مصر ترفض بصورة كاملة لأي نوايا أو خطط أو محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال نقل الشعب الفلسطيني من أرضه المحتلة منذ 1967، وتحذر من تأثير هذا التوجه على السلم في المنطقة بأسرها، ومصر تدعو المجتمع الدولي بالوقف بقوة أمام جميع الممارسات التي قد تؤدي إلى ذلك.

وأوضح أن سياسية التهجير القسري والنقل الجماعي التي رفضها العالم ويعتبرها انتهاكا للقانون الدولي، ما زالت هدفا لإسرائيل، التي تعمل على عزل الشعب عن أرضه والاستحواذ عليها، ويحدث ذلك دون أن ينهض المجتمع الدولي للحيلولة، كما تقاعس في السابق مرارا وتكرارا عن مواجهة الدمار والهدم والاستيطان والقتل خارج القانون، وممارسات غير شرعية سكت عنها المجتمع الدولي، فتم تكريسها وتمادت فيها دولة الاحتلال.

وتابع، أن ما يحدث في غزة أمام أعين العالم يقابله في الضفة الغربية سياسة شبه طاردة لسكانها من أبناء الشعب الفلسطيني، من خلال عمليات الهدم والطرد والاقتحامات العسكرية، لمدن الضفة، فضلا عن التهام الأرض من خلال عمليات استيطانية، تكرس الاحتلال غير الشرعي.