أستاذ علوم سياسية: رؤية مصر لحل القضية الفلسطينية أثر على دعم الغرب لإسرائيل

قال محمد عبدالعظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية، إن التحركات الأخيرة التي قامت بها الوساطة المصرية الأمريكية القطرية تأتي في إطار المساعي لتمديد الهدنة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، والتي دخلت في اليوم السادس وهو اليوم الأخير.

ولفت أستاذ العلوم السياسية خلال مكاملة هاتفية على قناة «اكسترا نيوز» أن الرؤية المصرية لحل القضية الفلسطينية أوقفت الدعم الغربي اللامحدود لإسرائيل.

تكثيف للجهود من أجل وقف الحرب بغزة

وتابع الشيمي، أنه كانت هناك مخاوف من جانب الفصائل الفلسطينية في بداية الأمر من مسألة تبادل الأسرى والمحتجزين ومصداقية الجانب الإسرائيلي في التنفيذ، لافتًا إلى أن المتوقع في الفترة القادمة أن يكون هناك تكثيف للجهود من مجموعة الدول السبع، وكذلك عدد من الدول الأوروبية لتمديد الهدنة ووقف الحرب في غزة.