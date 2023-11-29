أستاذ في العلاقات الدولية: مواقف مصر تجاه القضية الفلسطينية تاريخية ومشرفة

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر لها مواقف تاريخية ومشرفة تجاه القضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى، وأنها آمنت بأن لا سلام أو حل إلا بدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، برغم أن المجتمع الدولي كان بعيدًا عن هذه الرؤية منذ بداية الأزمة.

موقف مصر الصلب

وأضاف «فارس» خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترانيوز»، اليوم الأربعاء، أن موقف مصر الصلب وقوته جعلت المجتمع الدولي وعلى رأسهم الإدارة الأمريكية باعتبارها هي الإدارة الأقوى إلى تغيير المواقف الدولية، لتتجه نحو البوصلة المصرية وهو ما ظهر بشكل كبير جدًا، وتأتي نتيجة بأن مصر تحركت على كل الاتجاهات والمحاور لإحداث إنفراجة في المشهد المعقد داخل قطاع غزة.

مصر نجحت في بداية الأزمة سعيها بكسر الحصار على غزة

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية، أنّ مصر نجحت في بداية الأزمة في سعيها بكسر الحصار على قطاع غزة، والعمل على حماية المدنيين والضغط على المجتمع الدولي بانعقاد قمة القاهرة للسلام التي شارك فيها 31 دولة وأكثر من 3 منظمات دولية.