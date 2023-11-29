«المصريين الأحرار» بمطروح: نؤيد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات

أعلن سلطان الشيخ الزعيري، أمين حزب المصريين الأحرار بمطروح، عن تأييده وجميع أعضاء أمانة الحزب بالمحافظة، من أبناء محافظة مطروح المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، مع إيماننا الكامل بجميع متقدمه للبلاد خلال السنوات الماضية، ووقوف الحزب خلفة وإعلان الأمانة للحزب منذ اللحظه الأولى لإعلانه ترشحه بدعمه خلال الانتخابات.

تأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

وقال أمين حزب المصريين الأحرار بمطروح، اليوم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن أهالي مطروح يعرفون إنجازات المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، من المشروعات التي قدمها على مستوى مصر في المحافظات، ومنها محافظة مطروح وأبرزها إنشاء مدينة العلمين الجديدة في محافظة مطروح كمدينة عالمية تضاهي المدن الأوروبية لتصبح أيقونة السياحة في مصر وتجذب الزائرين من السياح الأجانب والدول العربية بخلاف المصريين من كل مكان، وتوفر فرص عمل عديدة منذ بداية إقامتها وحتى الآن على مدار العام في البناء والتشييد، بجانب الجامعات والمناطق السياحية وجميع مكوناتها، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى المتنوعة في مختلف قطاعات ومدن المحافظة.

اصطفاف خلال التصويت في الانتخابات الرئاسية

وأضاف أمين حزب المصريين الأحرار بمطروح أننا سنظل نحتشد ونصطف خلال الانتخابات الرئاسية، على مدار أيام التصويت الثلاث في شهر ديسمبر المقبل، لإعطاء أصواتنا لمرشحنا عبدالفتاح السيسي، هذا القائد الوطني المخلص الذي يستحق أن نلتف جميعاً حوله، من أجل مصر، وتنميتها والحفاظ عليها.