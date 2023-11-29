مباراة ودية لنجوم الكرة المصرية لدعم المشاركة الانتخابية في الغربية (صور)

نظم حزب مستقبل وطن بالغربية، مباراة كرة قدم، بمشاركة عدد من نجوم كرة القدم القدامى، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بنادي سيتي كلوب، المتواجد به مقر الحملة الانتخابية الرئاسية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وذلك في إطار حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إجراؤها مطلع الشهر المقبل.

تفقد مقر حملة المرشح السيسي

كما حرص أعضاء مجلس كرة القدم المصرية ونجوم كرة القدم المصرية، على تفقد مقر الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بطنطا، والتأكيد أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والاختيار الإيجابي ودعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات لما قدمه إلى البلد من جهود كبيرة من شأنها أعادت مكانة مصر الدولية والإقليمية.

أهمية المشاركة الانتخابية

موضحين أن تواجدهم اليوم في مدينة طنطا، وذلك لما لها من مكانة كبيرة ومحافظة الغربية، ووعي أهلها بممارسة الحقوق الدستورية، والتأكد على أهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن على كل مواطن مصري النزول يوم الانتخابات إلى اللجان الانتخابية والإدلاء بصوته الانتخابي لما يمثله من أهمية وواجب وطني يتمثل في توصيل رسالة للعالم أن الشعب المصري شعب على قدر كبير من المسؤولية والوعي بممارسة حقوقه الدستورية.