ندوة توعوية للحث على المشاركة الانتخابية بجامعة طنطا

نظمت كلية التربية الرياضية، جامعة طنطا، ندوة عن دور الرياضة في المشاركة السياسية، بحضور عدد من مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم، ونجوم الكرة القدامى، وأعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا، والآلاف من الطلاب والطالبات، للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر إجراؤها مطلع الشهر المقبل.

المشاركة في الانتخابات

وأكد الحضور في كلمتهم، أن الشباب تمثل أكثر من 60% من إجمالي الشعب المصري، وأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب وطن، وعلينا جميعا أن نخرج ونشارك في هذا العرس الديمقراطي، وتوصيل رسالة للعالم أن الشعب المصري شعب واعٍ قادر على ممارسة حقوقه الدستورية.

الحق الدستوري

وأضاف الحضور، أن الرياضة وتطوير مراكز الشباب بصفة عامة، حظت برعاية واهتمام من قبل الدولة المصرية، والعمل على اكتشاف المواهب الرياضية، وأن الدولة شهدت تطوير وتنمية في كافة المجالات والقطاعات، وأن الشباب والطلاب والطالبات عليهم دور كبير في الانتخابات الرئاسية المقبلة وخروجهم أمر مهم ورسالة للعالم كله أن مصر بلد ديمقراطي، وشعبها عنده إصرار على المشاركة في الانتخابات الرئاسية وممارسة الحق الدستوري له.