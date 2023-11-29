كيفية شراء شهادات البنوك بمبلغ بسيط وتحقيق أرباح كبيرة

شهادات البنوك أو شهادات الادخار المطروحة من قبل البنك الأهلي المصري على وجه الخصوص هي فرصة ذهبية للاستثمار الآمن المضمون للأشخاص العاديين الذين يخافون المغامرة من الدخول في نشاط تجاري غير محسوب يكون عرضة لخسارة تحويشة العمر، لذا يفضل عدد كبير من المواطنين شراء شهادات البنوك.

كيف تربح 11 ألف جنيه شهريا

تحقق شهادات البنوك أو شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري عائد كبير يبلغ نحو 66% على مدار 3 سنوات ويمكن صرفها شهريًا، وعند شراء شهادت البنوك بمبلغ 600 ألف جنيه يكون العائد السنوي نحو 132 ألف جنيه ويمكن صرف العائد أيضًا بشكل شهري أي ما يعادل 11 ألف جنيه وبالتالي يكون هذا الاستثمار مضمون مع البنك الأهلي ويمكنك فك شهادات الاستثمار بعد السنة الأولى من تاريخ الشراء.

تنشر «الوطن» تفاصيل شهادات البنوك ومن بينها شهادات الأهلي المصري التي توفر فرصة جيدة للربح بعائد 22% سنويًا من خلال عدة شهادات وهي كالتالي.

تفاصيل شهادات البنك الأهلي

الشهادة البلاتينية 3 سنوات

- العملة بالجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 19% تصرف بشكل شهري.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

- العملة بالجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة كالتالي: في السنة الأولى 22%، والثانية 18%، والثالثة 16%.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

- العملة بالجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 19.5% ربع سنوي.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

- العملة بالجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 12.25% تصرف بشكل شهري.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

شهادة أمان المصريين

- العملة بالجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 13%.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 500 جنيه ومضاعفاتها وبحد أقصى يصل إلى 2500 جنيه، هي فئة الشهادة.

شهادة استثمار ب

- العملة بالجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 14.50%.

- دورية صرف عائد الشهادة: ربع سنوي.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- فئات الشهادة هي 500 جنيه ومضاعفاتها.