أعلى عائد شهادات في البنوك اليوم.. استثمر بطريقة صحيحة

تقدم البنوك المصرية دائما الكثير من شهادات الادخار من أجل الحفاظ على مدخرات عملائها ولمنع تآكلها نظرا لحالة التضخم العالمية التي يعانيها كل دول العالم، وفي هذا الإطار تنشر «الوطن» أعلى عائد شهادات في البنوك اليوم لمساعدة المواطنين في استثمار أموالهم بطريقة صحيحة تضمن لهم الربحية.

أعلى عائد شهادات في البنوك اليوم

ومع تعدد شهادات الاستثمار، دائما ما يبحث المواطنون عن أعلى عائد شهادات في البنوك اليوم، حيث تعددت العوائد منها ودوريات الصرف، وتستعرض «الوطن» أعلى عائد بشهادات الادخار بمصر خلال 3 شهادات بنكية.

شهادة من البنك العربي الإفريقي

قدم البنك العربي الإفريقي الدولي لعملائه شهادة ادخار كان لها نصيب الأسد بين كافة الشهادات الأخرى، حيث يصل العائد الخاص بها لـ65%، مدفوعة في أخر المدة، وهي شهادة ذات معدل تراكمي 18.17%، حيث أطلق البنك عليها اسم «شهادة الادخارية الثلاثية»، بحسب الصفحة الرسمية للبنك على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

شهادة من البنك الأهلي المصري

أتاح البنك الأهلي واحدة من أعلى شهادات الادخار، والتي حملت اسم الشهادة البلاتينية، حيث يتم التحصل عائدها بشكل متدرج وبدورية صرف شهرية، كما يصل العائد منها بالسنة الأولى لـ22%، وخلال السنة الثانية يصل عائدها لـ18%، في حين يصل عائدها في السنة الثالثة لـ16%، كما يمكن للعميل شرائها بحد أدني ألف جنيه أو ما يضاعفها.

شهادة البنك المصري الخليجي

هذا وقد أتاح البنك المصري الخليجي شهادة ضمن أعلى شهادات الادخار وهي «ثروة بلس»، حيث تمكن العميل الاستنفاع بها طيلة 3 سنوات، وهي مدة الشهادة، ويتثني له الشراء بحد أدني يبدأ من ألف جنيه أو ما يضاعفها، كما تأتي الشهادة بعائد متدرج، ويصل العائد الخاص بالشهادة «ثروة بلس» لـ23% خلال السنة الأولى، وخلال السنتين الثانية والثالثة فيكون العائد متدرج.