أكبر 4 شهادات ادخارية في البنوك.. أرباح تصل إلى 65%

تستحوذ شهادات الادخار على اهتمام العديد من عملاء البنوك، بحثًا عن عائد مادي مضمون وسريع، إذ توفر البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري باقة متنوعة من شهادات الادخار التي تتناسب مع شرائح المجتمع المختلفة، بهدف استثمار مدخراتهم والحصول على أرباح مالية من خلال شراء هذه الشهادات.

أفضل 4 شهادات ادخار في البنوك

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أفضل 4 شهادات ادخار في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، في بنوك (بنك التنمية الصناعية، البنك الأهلي المصري، بنك مصر، التعمير والإسكان).

1- شهادة اختيارك من بنك التنمية الصناعية

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 50 ألف جنيه ومضاعفات 5 آلاف جنيه.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- سعر العائد على الشهادة: 39.14%

- دورية صرف العائد: يصرف العائد في اليوم التالي لشراء شهادة الادخار.

2- الشهادة البلاتينيه ذات العائد المتدرج من البنك الأهلي المصري:

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- سعر العائد على الشهادة: 22% السنة الأولى، 18% السنة الثانية، 16% السنة الثالثة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان الشهادة.

- عائد شهري طوال مدة الشهادة.

- بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

3- شهادة ابن مصر2 من بنك مصر

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- سعر العائد على الشهادة: 22% السنة الأولى، 18% السنة الثانية، 16% السنة الثالثة.

- عائد شهري بمعدل ثابت تنافسي يتناقص سنوياً خلال فترة الشهادة.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

4- الشهادة الماسية من بنك التعمير والإسكان:

- الحد الأدنى للشراء: 3 مليون جم ومضاعفات 100 ألف جنيه.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- سعر العائد: 19.75%.

- نوع العائد: عائد ثابت طوال مدة الشهادة.

دورية صرف العائد: شهري.