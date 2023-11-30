في ذكرى وفاة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. تعرف على سر لقب «صوت مكة»

تحل اليوم ذكرى وفاة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد التي توافق 30 نوفمبر من عام 1988، ولقب بالعديد من الألقاب، منها صوت الحنجرة الذهبية وصوت مكة وأحد أهم قراء مصر، إلا أنّ هناك سر للقب صوت مكة تحكي «الوطن» قصته كما ورد عن أحد أبناء الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في لقاء تليفزيوني سابق له.

ذكرى وفاة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

وجاء سر لقب صوت مكة، بأنّ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد سافر إلى السعودية لأداء فريضة الحج بصحبة والده، وطلبت منه الحكومة السعودية تسجيل عدة تلاوات للمملكة، وتم تسجيلها بالفعل داخل الحرم المكي والمسجد النبوي الشريف، وحصل بعدها على لقب صوت مكة، وصاحب الحنجرة الذهبية.

ومن أهم المعلومات عن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، أنّه من مواليد قرية المراعزة التابعة لمركز أرمنت غرب محافظة الأقصر، تربى في بيت يقرأ به القرآن من أبيه الشيخ عبد الصمد.

الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ورحلته مع مساجد آل البيت

وعُين الشيخ عبد الباسط قارئًا لمسجد الإمام الشافعي عام 1952، ثم قارئا لمسجد الإمام الحسين عام 1958، وانضم لإذاعة القرآن الكريم عام 1951.

ذاع صيت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد عندما تلى القرآن وسمع صيحات الإعجاب من الحضور وكبار قراء القرآن الكريم في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وارضاها.

افتتح الشيخ عبد الباسط مناسبات رسمية عديدة بتلاوته للقران الكريم، ومنها مناسبة افتتاح السد العالي بدعوة من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

علاقة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بالشيخ محمد رفعت

تأثر الشيخ عبد الباسط بالشيخ محمد رفعت أحد أعلام دولة التلاوة، ومن تعلقه بسماع صوته كان يقول: «كنت أمشى مسافات طويلة جدًا قد تصل إلى 5 كيلومترات لأستمع إلى القرآن بصوت الشيخ رفعت من خلال جهاز الراديو الوحيد الموجود عند أحد أثرياء البلدة».