تحذير من 4 ظواهر تتزامن مع طقس الإسكندرية غدا.. احترس خلال القيادة 

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من 4 ظواهر جوية تصحب طقس الإسكندرية، غدا، نتيجة لاستمرار حالة التقلبات الجوية، حيث يشهد انخفاض درجات الحرارة، عما كانت عليه خلال الأيام الماضية، مع توقعات بارتفاع أمواج البحر وسرعة رياح شديدة بالإضافة إلى شبورة مائية، الأمر الذي تبعه تحذيرات للمواطنين بارتداء ملابس ثقيلة وتوخي الحذر حالة قيادة السيارات.

طقس الإسكندرية غدا

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإن طقس الإسكندرية، غدا، يشهد أجواء باردة، حيث تسجل العظمى 23 وتنخفض ليلا، حيث تسجل الصغرى 14، ما يعني أنه طقس شتوي.

تحذير لزوار الإسكندرية

وجاء أهم تحذير من الأرصاد الجوية الزوار المتجهين إلى الإسكندرية لقضاء الإجازة بسبب الشبورة المائية التي تسبب خطورة خلال عمليات السفر في فترة الفجر وحتى الصباح، لذا طالبتهم بتوخي الحذر خلال القيادة.

توقعات سقوط أمطار

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية عودة سرعة الرياح 24 كيلو متر في الساعة، يزيد من نسبة البرودة مع جو غائم أغلب الأوقات.

ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية

ويشهد طقس الإسكندرية، غدا، ارتفاع الأمواج بمقدار من 1 إلى 1.5 متر وهو أمر معتدل إلى مضطرب بحسب وصفهم، يتبعه توخي الحذر خلال زيارة شواطئ الإسكندرية أو عمليات الصيد.