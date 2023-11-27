طقس الإسكندرية.. انخفاض كبير في درجات الحرارة وتوقعات بهطول أمطار

سجلت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الاثنين، أقل درجة حرارة خلال الفترة الحالية، ما تبعه الإحساس بالصقيع وسط أجواء شتوية بدأت صباحا بالأمطار المتوسطة وتبعها غيوم نتيجة موجة باردة تضرب عروس البحر الأبيض المتوسط منذ مساء أمس، ما تبعها إعلان حالة الطوارئ نتيجة لسوء الأحوال الجوية في ظل نشاط رياح يزيد من البرودة.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

وشهد طقس الإسكندرية اليوم الاثنين، استمرار نشاط الرياح ما زاد من الشعور بالبرودة وسط درجة حرارة 14 درجة مئوية وهي أقل درجة حرارة على الإسكندرية حتى الآن، مع توقعات بهطول الأمطار بنسبة 50%.

محافظة الإسكندرية تحذر أهاليها

وحذرت محافظة الإسكندرية المواطنين بضرورة ارتداء ملابس ثقيلة ومضادة للمياه تزامنا مع التقلبات الجوية الحالية وتسجيل أقل درجة حرارة شتوية حتى الآن.

استمرار طوارئ الصرف الصحي في الإسكندرية

وأعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية استمرار حالة الطوارئ تحسباً لسقوط الأمطار، حيث جرى نشر السيارات والبدلات اعتبارا من أمس ولحين انتهاء حالة عدم الاستقرار، مع العمل على تطهير الشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب محطات الرفع وأعمال رفع الكفاءة، استعدادا لهطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.