«صحة الوادي الجديد» تتفقد العمل بالملف الطبي في وحدة طب أسرة الخارجة

تنفذ مديرية الشؤون الصحية في الوادي الجديد المرحلة الأولى لمبادرة رئيس الجمهورية ملف طبي لكل أسرة مصرية، وذلك لتطوير خدمات الرعاية الأساسية بالمحافظة.

تابع الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، العمل بالملف الطبي بوحدة طب الأسرة بولاق مركز الخارجة، حيث تهدف المبادرة إلى عمل ملف طبي لكل أسرة ضمن مبادرة تطوير وحدات ومراكز الرعاية الأولية، ضمن جهود وزارة الصحة في الرعاية الطبية الشاملة للمواطنين.

تشكل سجل لتاريخ الأسرة صحيا وتيسير التشخيص

وقال، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، إن المبادرة تشكل سجل لتاريخ الأسرة صحيا وتيسير التشخيص والمتابعة مع ضرورة تدريب العاملين على كيفية التسجيل، والعمل على توثيق الملفات إلكترونيا، بما يسهل الاستعانة بها وقت الحاجة وتنفيذ المبادرة، يهدف لفتح وتفعيل الملف العائلي واستكمال البيانات خلال الفترة من يوم الأحد 26 نوفمبر وحتى يوم الخميس 30 نوفمبر الجاري.

أعمال حصر وترقيم الأسر في النطاق الجغرافي في الوادي الجديد

وأضاف، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، أنه يتم تدريب العاملين على أعمال حصر وترقيم الأسر في النطاق الجغرافي للوحدات الصحية والمراكز الطبية استعدادا للبدء في فتح ملف طبي لكل أسرة يشمل التاريخ المرضي، وتفاصيل الفحص الإكلينيكي لأفراد الأسرة مع منح كل رب أسرة كارت مسجل به الاسم ورقم الملف العائلي لتيسير الوصول إليه، وضمان مستوى أفضل للخدمة الطبية بالوحدات الرعاية الأولية مع البدء بالوحدات الصحية التالية:

بولاق، البشندي، الراشدة، اللواء صبيح، بغداد

والخدمات المقدمة بشكل مجاني كالتالي:

- فتح الملف العائلي

- الفحص الطبي الشامل

- فحص الأسنان

- التحاليل المعملية

- فحص الأطفال

- متابعة الحمل

- خدمات التثقيف الصحي والأسري