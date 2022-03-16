الصحة تعلن خروج 39 مصابا بحادث الوادي الجديد من المستشفى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 39 مصابا من المستشفيات من أصل 47 أصيبوا في حادث انقلاب أتوبيس، صباح اليوم، على الطريق الواصل بين الواحات الخارجة والداخلة، بمنطقة الزيات في محافظة الوادي الجديد.

21 سيارة إسعاف في موقع حادث الوادي الجديد

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ21 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع انقلاب الأتوبيس، ونقل المصابين إلى مستشفيي الداخلة العام، وأسيوط الجامعي.

رعاية طبية لمصابي حادث الوادي الجديد

من جانبه، أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، مغادرة 39 مصابا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة، واستقرار حالتهم، فيما يتلقى 3 مصابين الخدمات العلاجية في مستشفى الداخلة العام، و5 مصابين في مستشفى أسيوط الجامعي.

وأضاف أنّ الإصابات تراوحت بين كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجروح، واشتباه ما بعد الارتجاج، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.