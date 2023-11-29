توزيع السكر والسلع الأساسية بمختلف المجالس القروية في سوهاج

قال عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، اليوم الأربعاء، إنه يتم توزيع السكر بسعر 27 جنيها، والسلع الأساسية الأخرى بأسعار مخفضة، حيث تم تكثيف أعمال البيع والتوزيع، بعدد من القرى والنجوع التابعة للمجالس القروية منها قرية بنهو وقرية بني عمار بمجلس قروى الصوامعة غرب.

توفير كميات أخرى من السكر والسلع الغذائية

ومن جانبه أكد المحاسب عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، على أنه سوف يستمر العمل على توفير كميات أخرى من السكر والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتوزيعها بمختلف أنحاء المجالس القروية والقرى والنجوع التابعة لها خلال الفترة القادمة.

وجاء ذلك بناء على توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وتعليمات المحاسب عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، وتفعيلا لمبادرة مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية والحرص على خدمة وراحة المواطنين في كل مكان.