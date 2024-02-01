خطوات معرفة استهلاك النت من الراوتر.. و6 طرق مضمونة لتوفير الباقة

أصبح الإنترنت جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، فنستخدمه في العمل والدراسة والترفيه وفي التواصل مع الآخرين، ومع تلك الاستخدامات المتعددة والمتشعبة، قد نلاحظ نفاذ باقاته بشكل سريع، ولذا فمن المهم معرفة استهلاك النت من الراوتر، حتى تتمكن من تقليل استهلاك البيانات، وبالتالي تقليل فاتورة استهلاك الإنترنت.

وإجابة على تساؤلات الكثيرين حول هذا الموضوع، نوضح لكم عبر السطور التالية طريقة معرفة استهلاك النت من الراوتر، عن طريق الدخول على إعداداته عبر الهاتف المحمول أو الحاسوب الشخصي.

معرفة استهلاك النت من الراوتر we

يمكنك معرفة استهلاك النت من الراوتر من خلال عدة طرق، أهمها عبر الدخول إلى إعدادات الراوتر، والخطوات الكالتالي:

- افتح متصفح الإنترنت على جهازك.

- أدخل عنوان IP الخاص بجهاز الراوتر في شريط العناوين «عادةً ما يكون عنوان IP الخاص بجهاز الراوتر 192.168.1.1 أو 192.168.0.1».

- بعد إدخال عنوان IP، ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بجهاز الراوتر، «يكون اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضية للراوتر مكتوبين في الغالب على ملصق موجود على ظهر جهاز الراوتر».

- بعد تسجيل الدخول إلى إعدادات الراوتر، ابحث عن قسم «استهلاك البيانات» أو «Data Usage».

- في هذا القسم سترى قائمة بجميع الأجهزة المتصلة بالراوتر، وكمية البيانات التي استخدمها كل جهاز.

- إذا كنت ترغب في معرفة استهلاك بيانات جهاز معين، فيمكنك النقر فوق اسم الجهاز، وسيؤدي ذلك إلى عرض المزيد من المعلومات حول استهلاك بيانات الجهاز.

معرفة الاستهلاك من خلال تطبيق الهاتف

إذا كان جهاز الراوتر الخاص بك يدعم التطبيقات، فيمكنك استخدام تطبيق الهاتف لمعرفة استهلاك البيانات، وعادةً ما يكون هناك تطبيق مخصص لكل نوع من أنواع أجهزة الراوتر، وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

- قم بتنزيل تطبيق الراوتر من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي.

- افتح التطبيق، وادخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بجهاز الراوتر.

- بعد تسجيل الدخول إلى التطبيق، سترى قائمة بجميع الأجهزة المتصلة بالراوتر، وكمية البيانات التي استخدمتها كل جهاز.

معرفة استهلاك النت من الراوتر الهوائي اتصالات

في بعض الحالات، توفر الشركة المصنعة لجهاز الراوتر موقعًا إلكترونيًا يمكنك من خلاله معرفة استهلاك البيانات، وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

- انتقل إلى موقع الشركة المصنعة لجهاز الراوتر.

- ابحث عن قسم «استهلاك البيانات» أو «Data Usage».

- أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بجهاز الراوتر.

- بعد تسجيل الدخول، سترى قائمة بجميع الأجهزة المتصلة بالراوتر، وكمية البيانات التي استخدمها كل جهاز.

نصائح لتوفير استهلاك الإنترنت

وإليك بعض النصائح لتوفير استهلاك الإنترنت:

اعرف استهلاكك الحالي

أول خطوة لتوفير استهلاك الإنترنت هي معرفة مقدار البيانات التي تستخدمها حاليًا، ويمكنك معرفة ذلك من خلال إعدادات الراوتر أو من خلال أحد التطبيقات الخاصة بمعرفة استهلاك البيانات، كما تم توضيحه مسبقًا.

الحد من استخدام البيانات عبر الفيديو

يعد الفيديو هو أحد أكثر الأنشطة استهلاكًا للبيانات، ولذا يمكنك تقليل استهلاك بيانات الفيديو من خلال:

- مشاهدة مقاطع الفيديو بدقة أقل.

- استخدام تطبيقات بث الفيديو التي تدعم التحميل المسبق.

- إيقاف تشغيل الفيديو التلقائي.

تجنب تحميل التطبيقات والألعاب الكبيرة

عند تحميل التطبيقات والألعاب الكبيرة، فأنت تستهلك الكثير من البيانات، فيمكنك تقليل استهلاك البيانات من خلال:

- تحميل التطبيقات والألعاب عند الاتصال بشبكة Wi-Fi.

- استخدام تطبيقات وألعاب أصغر حجمًا.

استخدم تطبيقات وخدمات تدعم توفير البيانات

هناك العديد من التطبيقات والخدمات التي تدعم توفير البيانات، مثل «Google Photos»، إذ يتيح لك هذا التطبيق ضغط الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك قبل تحميلها إلى السحابة.

أوقف الأجهزة المتصلة بالإنترنت عند عدم استخدامها

حتى عندما تكون الأجهزة في وضع السكون، فإنها قد تستمر في استخدام البيانات، ولذا يمكنك تقليل استهلاك البيانات من خلال:

- إيقاف تشغيل الأجهزة المتصلة بالإنترنت عند عدم استخدامها.

- استخدام الأجهزة ذات وضع توفير الطاقة.

اختر خطة بيانات مناسبة

إذا كنت تستخدم الإنترنت بكثرة، فيمكنك اختيار خطة بيانات أكثر تكلفة ولكنها توفر لك المزيد من البيانات.