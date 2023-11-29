ابن محتجزة إسرائيلية مفرج عنها: «أمي حصلت على أفضل علاج لدى الفصائل»

كشف إيلي شابيرا، عن أن والدته الإسرائيلية بوخباد ليفشتس «85 عاما»، التي كانت محتجزة لدى الفصائل الفلسطينية، لاقت معاملة جيدة، وأصبحت بصحة أفضل مما كانت عليه في إسرائيل، عندما كانت تتلقى العلاج في المستشفيات الإسرائيلية.

عودة من السجن بصحة أفضل

'I went through hell’



Freed hostage Yocheved Lifshitz recounts being kidnapped by Hamas terrorists. She told the media that she was beaten, taken into the Hamas tunnels which they "walked through for several kilometers" — "it’s a huge network, it looks like a spider web" pic.twitter.com/8lvk6saURz — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 24, 2023

وأضاف الشاب في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أمي التي تبلغ من العمر 85 عاما، عادت من السجن بصحة أفضل مما كانت عليها، رغم أنها لم تأخذ علاجها، فقد قُدم لها بغزة علاجا».

عدم تقديم الدواء الصحيح من قبل المستشفيات الإسرائيلية

واتهم «شابيرا» المستشفيات الإسرائيلية، بأنها لم تقدم العلاج الصحيح لأمه، وأن في قطاع غزة، عرفت الفصائل الفلسطينية العلاج الصحيح، الذي يخفف عنها الألم، ويحسن من صحتها.

استشهاد 15 ألف فلسطيني

وتمت 6 صفقات لتبادل المحتجزين بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وجاء ذلك بعد هدنة بدأت بعد 48 يوما من القصف المتبادل، الذي استشهد فيه 15 ألف فلسطيني حتى الآن، خلال القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وبدأت الهدنة الجمعة الماضية، في ظل محاولة من مختلف الأطراف لإيقاف القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع، فيما وصلت الخسائر في صفوف الإسرائيليين إلى 1540 شخصا، بينهم 395 جنديا من جنود الاحتلال الإسرائيلي.