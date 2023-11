ابن محتجزة إسرائيلية مفرج عنها: «أمي حصلت على أفضل علاج لدى الفصائل»

كشف إيلي شابيرا، عن أن والدته الإسرائيلية بوخباد ليفشتس «85 عاما»، التي كانت محتجزة لدى الفصائل الفلسطينية، لاقت معاملة جيدة، وأصبحت بصحة أفضل مما كانت عليه في إسرائيل، عندما كانت تتلقى العلاج في المستشفيات الإسرائيلية.

'I went through hell’



Freed hostage Yocheved Lifshitz recounts being kidnapped by Hamas terrorists. She told the media that she was beaten, taken into the Hamas tunnels which they "walked through for several kilometers" — "it’s a huge network, it looks like a spider web" pic.twitter.com/8lvk6saURz