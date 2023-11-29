ليلى علوي تدعم أهل غزة: «طول ما فينا نفس الحياة لازم تعود»

أعربت الفنانة ليلي علوي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن سعادتها بإقامة أحد الأفراح في مخيم الإيواء بغزة.

وكتبت ليلي علوي: «شفت امبارح الفرح اللي اتعمل في مخيم الإيواء وفرحت من كل قلبي بيهم لأن طول ما فينا نفس الحياة لازم تعود لابد للحياة أن تعود».

ليلى علوي في فيلم آل شنب

وشاركت مؤخرا ليلى علوي في فيلم آل شنب بطولة لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوي، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطي، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسري، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج آيتن أمين.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول حالة وفاة مفاجئة لدى إحدى أفراد عائلة آل شنب ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد تحدث العديد من المواقف الكوميدية