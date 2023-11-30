مؤسسة «صناع الحياة»: ساهمنا بـ84 شاحنة مساعدات لغزة خلال أيام الهدنة

قال أحمد موسى، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ القافلة الأخيرة التي انطلقت من الاستاد ضمت 44 شاحنة، ودخل بالفعل لقطاع غزة عبر معبر رفح 43 شاحنة، وتتبقى شاحنة أخيرة ستدخل تباعًا، وهذه الشاحنات متنوعة ما بين مساعدات غذائية، ومياه، وكراتين مساعدات عذائية محملة الأغذية المختلفة، والشاحنات متنوعة إيما بكراتين غذائية متنوعة، أو شاحنات تحمل نوعا واحدا، وتتكون الكراتين الغذائية من أكثر من صنف منها مياه، معلبات غذائية مختلفة وغيرها.

مساعدات غزة

وأضاف موسى، لـ«الوطن»، أن وزن الكرتونة يصل إلى 13 كيلوجرامًا، وتحمل كل شاحنة ما يقترب من 15 لـ20 طنًا، ونحن نتكلم عما يقرب من 800 طن، وخلال أيام الهدنة السابقة قدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ما يقرب من 957 شاحنة، منهم 84 شاحنة لمؤسسة صناع الحياة.

استمرار تدفق المساعدات

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة، أنّنا ننتظر الآن الموقف السياسي بمد الهدنة أو لا، ونحن بالفعل مستعدون في الاستمرار بالمد بالمساعدات للقطاع، وبالفعل يدخل بشكل يومي بين 200 لـ250 شاحنة في اليوم، ونرجو أن نستمر على مدار الأيام المقبلة، ونحن في انتظار التقييم النهائي للموقف السياسي، حتى لا يكون هناك تكدس في المساعدات عند المعبر، لأنّ الأعداد التي ذهبت هناك كبيرة جدًا، وما زال البعض منها منتظر الدخول.