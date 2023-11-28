عضو بـ«التحالف الوطني»: تمديد الهدنة الإنسانية في غزة انتصار للجهود المصرية

أكد محمد سيف، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن تمديد اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليومين إضافيين، دليل على الجهود المصرية المبذولة من أجل حل الأزمة.

دور مصر منذ اندلاع الأزمة

وأضاف خلال تصريحات صحفية أن الدولة المصرية منذ بداية الأزمة تسعى بجميع الطرق الممكنة للتوصل إلى حل أمن وسياسي لهذه الأزمة لضمان أمن وسلامة الأشقاء الفلسطينيين، وعدم تعرض المدنيين للتهجير القصري أو لسياسية العقاب الجماعي التي تنتهجها قوات الاحتلال الاسرائيلي.

التوصل إلى تسوية شاملة

وطالب عضو التحالف الوطني المجتمع الدولي بضرورة تبني موقف مصر بشأن القضية الفلسطينية، والعمل على التوصل إلى تسوية شاملة، تقضي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، موضحا أن مصر في مقدمة الدول الداعمة لغزة وللأشقاء الفلسطينيين.