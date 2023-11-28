التحالف الوطني: تجهيز شاحنات جديدة من المساعدات الإنسانية لغزة «صور»

تواصل جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جهودها لتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين، وذلك من خلال عملها المتواصل لتعبئة وتحضير وإرسال آلاف الكراتين المحملة بالمواد الغذائية الشاملة والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، بالإضافة إلى الملابس الشتوية وأغطية الشتاء، وذلك بالتعاون مع آلاف المتطوعين وبالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

دعم الأشقاء في غزة

وأكد محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية لعبت دورا رياديا لدعم الأشقاء في غزة، فمنذ اللحظة الأولى من العدوان على القطاع تواجدت الجمعية وشاركت في إرسال 108 شاحنات بالشراكة مع جمعيات في التحالف الوطني، بالإضافة إلى المشاركة في القافلة الثانية عن طريق مد جسر بري متواصل من المساعدات والتي تكونت من 200 شاحنة، والمشاركة بالقافلة الثالثة بالشاحنات المحملة بجميع ما يحتاجه القطاع بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وأوضح فؤاد، أنه جار حالياً تجهيز شاحنات جديدة من المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر وتحرص الجمعية على مواصلة دعم جهودها للأهالي في غزة لحين انتهاء الأزمة وسط تأكيد وتوجيه الدولة المصرية لتقديم أوجه الدعم للشعب الفلسطيني.

حملات التبرع بالدم

وأضاف أن فرق عمل الجمعية ومتطوعيها شاركوا في حملات التبرع بالدم بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم تحت شعار «قطرة دماء تساوي حياة» بمختلف الجامعات المصرية لدعوة الشباب والمواطنين للتبرع بالدم من خلال سيارت متنقلة تجوب جميع المحافظات وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين.