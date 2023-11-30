ما الفرق بين الجنيه الرقمي والنقدي؟.. اعرف التفاصيل

تكثر أعمال البحث على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» عن الفرق بين الجنيه الرقمي والنقدي أي «المعدن والورقي» بعد الحديث عن دراسة صادرة عن البنك المركزي تتحدث عن قرب إصدار الجنيه الرقمي وفق استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي والتوسع في المدفوعات الإلكترونية واللحظية مثلما حقق تطبيق إنستا باي نجاحًا كبيرًا وساهم في توفير الوقت وإنجار المهام بشكل كبير.

الفرق بين الجنيه الرقمي والجنيه النقدي

الوطن تشرح الفرق بين الجنيه الرقمي والجنيه النقدي أي المعدن والورقي وفق حديث الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد البنا أن الجنيه الرقمي هو نسخة رقمية من الجنيه النقدي الورقي ويكون مدعومًا من البنك المركزي وسوف يتاح استخدامه على الأجهزة الإلكترونية في أعمال التحويلات البنكية وسداد الفواتير وغيرها من الأمور التي تتم على الهاتف المحمول.

الجنيه الرقمي عملة للتعامل الإلكتروني فقط

وأوضح البنا أن الجنيه النقدي هوعملة ملموسة يمكن صرفها من البنوك وتداولها بين المواطنين للاستخدام في الأموار الحياتية العادية وحركة التداول في البيع والشراء للسلع والبضائع، بخلاف الجنيه الرقمي فهو عملة سوف تصدر خصيصًا للتداول الإلكتروني فقط.

وشرح البنا في حديثه لـ«الوطن»، أن الجنيه الرقمي يختلف عن العملات المشفرة «البيتكوين» خاصة وأن العملات الرقمية الرسمية تتسم بالأمان ويصعب تزويرها، بينما العملات المشفرة مجهولة المصدر ويصعب السيطرة عليها وليس لها قيمة حقيقية.

العملات الرقمية

ولفت البنا في حديثه، إلى أن العملات الرقمية الرسمية المعلنة تضم ما يقرب من 100 عملة حول العالم فهي تحقق عنصر الأمان مقارنة بالعملات المشفرة مجهولة المصدر فهي ليست قيمة حقيقية تعبر عن أي اقتصاد رسمي لأي دولة، لذا فإن الجنيه الرقمي قريب جدًا من الجنيه النقدي والفارق أن التعامل بالجنيه الرقمي سيكون إلكترونيًا فقط لمن يكون لديه حساب بنكي.