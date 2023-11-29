البنك المركزي يدرس إصدار الجنيه الرقمي.. ما هي مميزاته؟

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن دراسة البنك المركزي المصري إصدار الجنيه الرقمي، خطوة مهمة في ظل اتجاه الجمهورية الجديدة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية.

وأوضح غراب، أن الجنيه الرقمي هو نسخة رقمية من الجنيه النقدي الورقي، وسيكون مدعومًا من البنك المركزي، وسيتاح استخدامه على الأجهزة الإلكترونية مثل الهاتف المحمول.

استخدامات الجنيه الرقمي

وأضاف أن الجنيه الرقمي سيستخدم في العمليات الإلكترونية، مثل الشراء عبر الإنترنت ودفع الفواتير والتجارة الإلكترونية وتحويل الأموال، وسيسهم في منع تداول العملات المشفرة ذات المخاطر الكبيرة.

وأشار إلى أن العملات الرقمية الرسمية تختلف عن العملات المشفرة، حيث أن العملات الرقمية الرسمية تتسم بالأمان ويصعب تزويرها، بينما العملات المشفرة مجهولة المصدر ويصعب السيطرة عليها وليس لها قيمة حقيقية.

مميزات الجنيه الرقمي

وأوضح غراب، أن من مميزات الجنيه الرقمي، أنه ييسر عمليات التحويل المالي بين الأشخاص والشركات في أي مكان بالعالم، وسيخضع لرقابة من البنك المركزي.

وأضاف أن الجنيه الرقمي من المتوقع أن يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، لأنه سيعزز من الشمول المالي والتجارة الإلكترونية.

كيفية الاستفادة من الجنيه الرقمي

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه للاستفادة من الجنيه الرقمي لابد أن يكون الشخص لديه حساب في أحد البنوك المصرية، وأن الجنيه الرقمي يتمتع بأعلى مستويات الأمان، كما أنه يوفر من استخدام الورق المستخدم في طباعة النقود الورقية، ويمنع نقل الأمراض ويقلل الأضرار والتأثيرات السلبية على البيئة.

وأشار إلى أن الجنيه الرقمي سينضم إلى 100 عملة رقمية صادرة عن بنوك مركزية في العالم، وتنظم البنوك المركزية العمل بها، لذلك لا تشهد تقلبات مثل العملات المشفرة.