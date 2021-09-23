أسباب استقرار سعر الدولار أمام الجنيه.. منها زيادة الاحتياطي النقدي

أستقر «سعر الدولار» الأمريكي أمام الجنيه لمدة 7 أيام في كافة البنوك ليباع في البنك المركزي المصري بـ 15.75 مقابل 15.66 جنيها للشراء.

شعبة المستوردين توضح الأسباب

وأرجع أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة السابق، استقرار الدولار في السوق المحلى بسبب تعافي الجنيه المصري وزيادة الاحتياطي النقدي من مواردة الأساسية وهى الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر وقناة السويس، و استثمارات الأجانب في المحافظ المالية.

فقد ارتفعت مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية لمصر خلال الـ 6 أشهر الأولى من عام 2021،وبلغت الزيادة في الصادرات المصرية نحو 15 مليارا و370 مليون دولار مقابل نحو 12 مليارا و 543 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 2 مليار و827 مليون دولار، كما ارتفع معدل الاستثمار إلى 17.6٪ في عام الخطة مقابل 13% في عام 20/2021.

وفى سياق متصل زيادة إيرادات قناة السويس هذا العام بنحو 11% عن العام الماضي، بما يعادل 500 مليون دولار وحققت القناة إيرادات في السنة المالية 2020-2021 بنحو 6 مليارات دولار.

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية 2020/2021 بنسبة %13‏ أو بقيمة 3.3 مليار دولار، لتسجل 28.5 مليار دولار خلال 11 شهرا مقابل نحو 25.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2019/ 2020، بحسب أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي.

خروج 50% من المستوردين من السوق

وكانت الإجراءات وضوابط وشروط الاستيراد التي فرضها وزارة التجارة وقانون الاستيراد الجديد، تسببت في تحجيم الواردات، بل ودفعت العديد من الشركات العاملة في مجال الاستيراد إلى الخروج من السوق بسبب عدم قدرتها على استيفاء تلك الشروط، والتي كان من بينها رفع تأمين بطاقات الاستيراد من 5 آلاف جنيه إلى 200 ألف جنيه وادت إلى خرج من السوق ما يقرب من 50% من الشركات العاملة في الاستيراد.