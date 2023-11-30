التحفظ على نصف طن مواد غذائية منتهية الصلاحية في سوهاج

قال الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إنه جرى التحفظ على نصف طن مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، في إحدى الحملات الرقابية على الأسواق.

حملة للرقابة على الأسواق بسوهاج

جاء ذلك خلال حملة مكبرة شنتها إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية ومكتب مراقبة الاغذية بإدارة سوهاج وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد ابوهاشم وكيل وزارة الصحة، وفريق التفتيش برئاسة الدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي، ومحمد حسن مراقب عام الأغذية علي أماكن تداول وبيع وتخزين المواد الغذائية، وذلك عقب ورود معلومات تفيد بوجود كمية كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بأحد أماكن بيع مستلزمات الحلويات.

وأسفرت الحملة عن ضبط وتحريز ما يقرب من نصف طن من منتجات غذائية أولية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتستخدم في تصنيع الحلويات الشرقية والغربية، وشملت شيكولاتة قوالب خام، جيلي تزيين، كرسبي، بسكويت بالشوكولاتة، خميرة جافة، مارشميللو، فانيليا.

اتخاذ الإجراءات القانونية

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة بسوهاج، وخ إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج,

وأكد الدكتور أحمد أبوهاشم أن حملات فرق مراقبة الأغذية مستمرة علي جميع منافذ تداول وبيع المنتجات الغذائية بجميع مراكز المحافظة لضمان وصول غذاء آمن و صحي لجمهور المستهلكين.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على جهات التحقيق.