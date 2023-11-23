«صحة سوهاج» ترفع شعار «المواطن أولا» لتقديم خدمات طبية مميزة للمرضى

عقد الدكتور أحمد أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور أحمد عبدالكريم، وكيل المديرية، اجتماعًا موسعًا بديوان مديرية الصحة بحضور الدكتورة إيزيس وهيب ناشد، مدير عام الصيدلة، والدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي، ومديري الإدارات الفنية بالمديرية ومدير الإدارات الصحية بالمراكز المختلفة، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية؛ لعرض خطط عمل الإدارات والمستشفيات، وحل المشكلات التي تواجههم، رافعين شعار «خدمة المواطن أولا».

خدمة طبية متميزة

وأكد وكيل وزارة الصحة ضرورة حصول المواطن على الخدمة الطبية المتميزة بجميع المنشآت الصحية دون معوقات تذكر، واستمع وكيل وزارة الصحة لجميع المعوقات التي تواجه الفرق الطبية في أثناء عملهم ومناقشة حلولها.

عقد اجتماع شهري لعرض تطورات العمل

كما وجه وكيل وزارة الصحة بسوهاج بعقد اجتماع نصف شهري لجميع الحضور لعرض نتائج ما تم الوصول إليه ومناقشة أي مستجدات، موجهًا بضرورة المتابعة المستمرة واليومية لجميع الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية والإستماع لهم وآرائهم وتذليل كل العقبات أمامهم.