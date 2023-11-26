«صحة سوهاج»: بدء استخراج الشهادة الصحية للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج

أعلن الدكتور أحمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، البدء في استقبال المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام لتوقيع الكشف الطبي عليهم وحصولهم على الشهادات الطبية اللازمة والمقررة لهم ضمن ضوابط تأدية فريضة الحج، المقررة ضمن الأوراق المطلوبة لحجاج بين الله الحرام.

3 مستشفيات لشعادلت الحج بسوهاج

وأوضح الدكتور أحمد أبو هاشم وكيل صحة سوهاج، أن هناك ثلاث مستشفيات مخصصة لفحص الراغبين تأدية فريضة الحج لهذا العام تغطي شمال وجنوب ووسط سوهاج وهي مستشفيات:

- سوهاج العام «الأميري».

- مستشفى طهطا العام.

- مستشفى جرجا العام.

مواعيد إجراء فحص الحج الطبي

وأضاف وكيل صحة سوهاج، أنه يتم توقيع الكشف الطبي على الراغبين بعيادة مسائية بكل مستشفى تعمل من الساعة 2 ظهرا حتى 8 مساء للكشف على المواطنين الراغبين في السفر للحج ويتواجد بها طبيب استشاري أو إخصائي ويتم توقيع الكشف الطبي طبقا لنموذج وزارة الصحة المعد خصيصا لهذا الشأن بعد دفع الرسوم المقررة.

ويأتي ذلك في ضوء الإستعدادات لموسم الحج العام 1445هجريا وما يتضمنه من معايير وضوابط صحية على الراغبين في أداء فريضة الحج.