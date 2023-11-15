شريهان تهاجم الاحتلال الإسرائيلي: من بين أسوأ الأشرار في التاريخ

هاجمت الفنانة شريهان عبر حسابها على منصة «إكس»، الاحتلال الإسرائيلي في ظل القصف اليومي على الشعب الفلسطيني الأعزل.

وكتبت شريهان: «الصهاينة الإسرائيليون في الحقيقة والواقع والتاريخ، من بين أسوأ الأشرار الذين شهدهم العالم على الإطلاق».

الصهاينة الإسرائيليين في الحقيقة و الواقع وللتاريخ من بين أسوأ الأشرار الذين شهدهم العالم على الإطلاق. — Sherihan (@Sherihan) November 15, 2023

شريهان تدعم أهل غزة

وتحرص شريهان بشكل مستمر على دعم أهل غزة عبر حسابها على منصة «إكس»، وكتبت منذ أيام: «رحماك بغزة يا الله، حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اللهم لا ترفع للكيان المحتل في القدس وغزة راية، لا تحقق لجيش الاحتلال على الشعب الفلسطيني غاية، واجعلهم يارب العالمين لجميع الناس آية، انقطع الرجاء إلا منك يا الله، وخابت الآمال إلا فيك، وانسدت الطرق إلا إليك، وأُغلقت الأبواب إلا بابك، فلا تكلنا إلى أحدٍ سواك».