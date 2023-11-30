ما قصة القبة الحديدية التي فشلت في حماية إسرائيل؟

فشل نظام القبة الحديدية في إسرائيل في صد صواريخ الفصائل الفلسطينية التي تم إطلاقها على المدن الإسرائيلية، ويرجع ذلك إلى تحسن قدرات المقاومة التي استطاعت معرفة طريقة عمل القبة الحديدية وتغلبت عليها.

هدف القبة الحديدية

ونشر موقع «سي إن إن» تقريرا عن القبة الحديدية، مبينا أنها نظام دفاع جوي متحرك، تم تشغيله لأول مرة في عام 2011 بدعم من الولايات المتحدة، هدفه اعتراض الصواريخ قصيرة المدى وقذائف المدفعية التي تشكل تهديداً لإسرائيل.

نظام عمل القبة الحديدية

يرتكز نظام عمل القبة الحديدية على رادار يعمل على اكتشاف الصواريخ القادمة ويتتبع مسارها من بعد يصل إلى 70 كيلومترا، وبعدها ينقل المعلومات إلى وحدة إدارة المعركة لتحليل مسار الهدف، ويتصدي الصاروخ الاعتراضي (تامير) لأي صاروخ يتم إطلاقه في الهواء في حين يتغاضى عن الصواريخ التي لا تمثل تهديدا لإسرائيل، ويتميز النظام بقدرته على اعتراض نسبة تصل إلى 90% من الصواريخ.

تكلفة رصد الصاروخ ومقابلها لدى المقاومة

تعد القبة الحديدية مرتفعة السعر حيث تصل تكلفة الصاروخ الاعتراضي للقبة الحديدية بين 40 و50 ألف دولار لكل صاروخ، في الوقت الذي يصل سعر صاروخ باتريوت الأمريكي إلى 2 مليون دولار، فيما تصل تكلفة صواريخ المقاومة الفلسطينية إلى 3000 دولار فقط.

الولايات المتحدة تطور القبة.. وإسرائيل تكشف عن سلاح جديد

وتقدم الولايات المتحدة تمويلا لتطوير القبة الحديدية بمبلغ ضخم، إذ قدمت واشنطن نحو 1.6 مليار دولار بين 2011 و2021، كما وافق الكونجرس العام الماضي على تخصيص مليار دولار إضافي لتعزيز هذا النظام، وبعد فشل القبة في صد كثير من الصواريخ عقب تطور صواريخ المقاومة بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في استخدام نظام دفاع جوي جديد يُعرف بنظام الشعاع الحديدي، والذي يستخدم تكنولوجيا الليزر لاعتراض الطائرات بدون طيار والصواريخ، يتميز هذا النظام بالسرعة والكفاءة وتكلفة أقل بكثير من القبة الحديدية، فكل اعتراض يكلف دولارين فقط.

استشهاد 15 ألف فلسطيني

واستشهد 15 ألف فلسطيني حتى الآن خلال القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وبدأت الهدنة الجمعة الماضية في ظل محاولة من مختلف الأطراف لإيقاف القصف الإسرائيلي المستمرة على القطاع.