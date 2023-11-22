رغم تكلفتها الباهظة.. نقاط ضعف بمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية

في أعقاب الحرب الطاحنة، التي اندلعت بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله في جنوب لبنان عام 2006، بدأت دولة الاحتلال في إنشاء ما تطلق عليه اسم «القبة الحديدية»، بهدف التصدي لأي صواريخ محتملة يتم إطلاقها باتجاه المناطق الإسرائيلية، سواء من جنوب لبنان، أو من قبل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

ووفق تقرير لقناة «القاهرة الإخبارية»، فإن منظومة القبة الحديدية تتكون من جهاز رادار، ونظام تعقب، وبطارية مزودة بنحو 20 صاروخاً اعتراضياً تحت مسمى «تامير»، وبعد أن يتعرف الرادار على الصاروخ أو القذيفة المدفعية، تبدأ القبة الحديدية بملاحقة مسارها، ومن بعدها يتم نقل المعلومات إلى وحدة الكمبيوتر لتحليل مسار الهدف، وتحديد موعد ومكان سقوطه المفترض.

طبيعة عمل منظومة القبة الحديدية

وفي حالة إذا ما تبين أن الهدف يشكل خطراً، يتم خلال ثوان إصدار أمر لصاروخ باعتراضه، حيث يتم تفجير الرأس الحربي لتدمير الهدف في الجو دون الارتطام به مباشرةً، ويبلغ عدد الصواريخ التي يمكن أن تتصدى لها القبة الحديدية، آلاف الصواريخ، وهو ما قاله جيش الاحتلال الإسرائيلي في عام 2014، عندما تصدت المنظومة الدفاعية لما نسبته 90% من 3 آلاف صاروخ أطلقتها الفصائل الفلسطينية.

وغم ما توفره هذه المنظومة من حماية، فقد قوبلت بانتقادات حادة، بسبب تكلفتها الباهظة، حيث تقدر تكلفة الصاروح المعترض بنحو 50 ألف دولار، وتزايدت حدة هذه الانتقادات في أعقاب عملية «طوفان الأقصى»، في السابع من أكتوبر الماضي، حيث ظهر أن منظومة القبة الحديدية تعاني عدة نقاط ضعف، أبرزها عدم قدرتها على التصدى لمقذوفات صاروخية يقل مداها عن 4 كيلومترات، ومع طول يوم المواجهة يحدث إنهاك للمنظومة، ويكون عدد الصواريخ أكبر من قدرة الاعتراض، وهو تكتيك يستخدم للتعامل مع القبة لإضعافها.