رغم زيارته إسرائيل.. إيلون ماسك يرفض دعوة دخول غزة

رفض الملياردير الأمريكي، صاحب منصة «إكس» إيلون ماسك دعوة من الفصائل الفلسطينية لزيارة قطاع غزة في أعقاب زيارته لإسرائيل، بسبب الوضع الأمني، بعد أن قال إنه يود المساعدة في إعادة إعمار القطاع بعد الحرب مع الفصائل الفلسطينية، وذلك خلال لقائه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

الوضع خطير

وقال ماسك، في تغريدة له على «إكس» (تويتر سابقا)، رداً على أحد المغردين أحال إليه دعوة «الفصائل الفلسطينية» له بزيارة غزة، إن «الأمر يبدو خطيراً بعض الشيء الآن، لكنني أتصور أن ازدهار غزة على المدى الطويل سيكون جيداً لكل الأطراف».

دعوة لزيارة غزة

ونقلت «رويترز» عن أسامة حمدان، خلال مؤتمر صحفي في بيروت: «ندعوه (ماسك) لزيارة غزة، للاطلاع على حجم المجازر والدمار الذي ارتُكب بحق سكان غزة، التزاماً بمعايير الموضوعية والمصداقية».

استشهاد 15 ألف فلسطيني

وتمت 6 صفقات لتبادل المحتجزين بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وجاء ذلك بعد هدنة بدأت بعد 48 يوما من القصف المتبادل، الذي استشهد فيه 15 ألف فلسطيني حتى الآن، خلال القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وبدأت الهدنة الجمعة الماضية، في ظل محاولة من مختلف الأطراف لإيقاف القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع، فيما وصلت الخسائر في صفوف الإسرائيليين إلى 1540 شخصا، بينهم 395 جنديا من جنود الاحتلال الإسرائيلي.