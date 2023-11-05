رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رضوى الشربيني عبر «تويتر»: كل مرة ينفطر قلبي على فلسطين وكأنها الأولى

كتب:

بسمة شطا
01:47 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
رضوى الشربيني

رضوى الشربيني

أعلنت الإعلامية رضوي الشربيني عن دعمها للشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وكتبت عبر موقع التدوينات الشهير «تويتر»: «في كل مرة ينفطر قلبي وكأنها المرة الأولى».

يذكر أن الإعلامية رضوي الشربيني تواصل حديثها عن الشعب الفلسطيني ودعمهم من خلال كلماتها ضد الجرائم التي ترتكب في حقهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي. 

ويواصل كثير من الفنانين دعم الشعب الفلسطيني إما من خلال التطوع أو التبرع أو كلماتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم كريم عبد العزيز وشيريهان وأحمد حلمي وآيتن عامر وكندة علوش وحلا شيحا ودنيا سمير غانم وغيرهم.

اقرأ المزيد:

تلفزيون فلسطين: الاحتلال يقصف شمال غرب غزة بقنابل الفسفور المحرمة دوليا

إلهام شاهين: أشكر المهرجان المصري الأمريكي للسينما على إقامة دورة في حب فلسطين

رضوي الشربيني تهنئ إليسا على "صاحبة رأي"

رضوي الشربيني لمشاهدات «هي وبس»: «هقدم لكم 100 هدية على الهواء»
بقلم بسمة شطا