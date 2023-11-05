رضوى الشربيني عبر «تويتر»: كل مرة ينفطر قلبي على فلسطين وكأنها الأولى

أعلنت الإعلامية رضوي الشربيني عن دعمها للشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وكتبت عبر موقع التدوينات الشهير «تويتر»: «في كل مرة ينفطر قلبي وكأنها المرة الأولى».

أنا لم اعتد المشهد وفي كل مرة ينفطر قلبي وكأنها المرة الأولى… — Radwa El Sherbiny (@RadwaElSherbiny) November 4, 2023

يذكر أن الإعلامية رضوي الشربيني تواصل حديثها عن الشعب الفلسطيني ودعمهم من خلال كلماتها ضد الجرائم التي ترتكب في حقهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ويواصل كثير من الفنانين دعم الشعب الفلسطيني إما من خلال التطوع أو التبرع أو كلماتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم كريم عبد العزيز وشيريهان وأحمد حلمي وآيتن عامر وكندة علوش وحلا شيحا ودنيا سمير غانم وغيرهم.