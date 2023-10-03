أول دعوى قضائية ضد ماسك بسبب تغيير العلامة التجارية من تويتر إلى X

رفعت شركة تسويق قانوني دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في فلوريدا يوم الاثنين، ضد شركة «X» المعروفة سابقا بـ«تويتر»، والتي ادعت فيها أن الاسم الجديد لشركة وسائل التواصل الاجتماعي ينتهك علامتها التجارية التي تتضمن الحرف «X»، بحسب موقع «ذا ناشيونال نيوز».

ذا ناشونال: من المحتمل أن تسبب ارتباكا لدى المستخدمين

وأضاف الموقع الأمريكي: «أفادت الدعوى القضائية التي رفعتها شركة X Social Media أن شركة X التي غير مالكها إيلون ماسك علامتها التجارية إلى X من تويتر في يوليو 2023، من المحتمل أن تسبب ارتباكا لدى المستخدمين.

وأوضح الموقع الأمريكي، أن هذه القضية هي الأولى من بين العديد من النزاعات التجارية مع شركة الملياردير ماسك حول الحرف «X»، والذي يستخدم بشكل شائع في العلامات التجارية للتكنولوجيا.

شركة X Social Media مقرها في ولاية فلوريدا الأمريكية

وتابع موقع «ذا ناشونال نيوز»: «شركة X Social Media، ومقرها في ولاية فلوريدا الأمريكية، تعد وكالة إعلانية تركز على دعاوى الضرر الجماعي، وطلبت الشركة من المحكمة إجبار ماسك وشركته على التوقف عن استخدام اسم X وطلبت مبلغا غير محدد من التعويضات المالية».