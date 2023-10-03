رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

احتفالية ٥٠ عاما على نصر أكتوبر المجيد

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

أول دعوى قضائية ضد ماسك بسبب تغيير العلامة التجارية من تويتر إلى X

كتب:

محمد علي حسن
09:50 م | الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
إيلون ماسك

إيلون ماسك

رفعت شركة تسويق قانوني دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في فلوريدا يوم الاثنين، ضد شركة «X» المعروفة سابقا بـ«تويتر»، والتي ادعت فيها أن الاسم الجديد لشركة وسائل التواصل الاجتماعي ينتهك علامتها التجارية التي تتضمن الحرف «X»، بحسب موقع «ذا ناشيونال نيوز».

ذا ناشونال: من المحتمل أن تسبب ارتباكا لدى المستخدمين

وأضاف الموقع الأمريكي: «أفادت الدعوى القضائية التي رفعتها شركة X Social Media أن شركة X التي غير مالكها إيلون ماسك علامتها التجارية إلى X من تويتر في يوليو 2023، من المحتمل أن تسبب ارتباكا لدى المستخدمين.

وأوضح الموقع الأمريكي، أن هذه القضية هي الأولى من بين العديد من النزاعات التجارية مع شركة الملياردير ماسك حول الحرف «X»، والذي يستخدم بشكل شائع في العلامات التجارية للتكنولوجيا.

شركة X Social Media مقرها في ولاية فلوريدا الأمريكية

وتابع موقع «ذا ناشونال نيوز»: «شركة X Social Media، ومقرها في ولاية فلوريدا الأمريكية، تعد وكالة إعلانية تركز على دعاوى الضرر الجماعي، وطلبت الشركة من المحكمة إجبار ماسك وشركته على التوقف عن استخدام اسم X وطلبت مبلغا غير محدد من التعويضات المالية».

اقرأ المزيد:

إيلون ماسك يسخر من زيلينسكي بصورة معدلة: عندما تمر 5 دقائق دون مساعدات

إيلون ماسك يصف وسائل الإعلام التقليدية بـ«المضيعة للوقت»: لا أتابعها

إيلون ماسك يعلق على iPhone 15: جمال الصور ومقاطع الفيديو عليه لا يصدق

بعد استقباله المولود رقم 11.. كم تبلغ ثروة الملياردير إيلون ماسك الآن؟