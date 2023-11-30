رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة «بيتونيا» غرب محافظة رام الله

كتب:

أ ش أ
02:38 ص | الخميس 30 نوفمبر 2023
الجيش الإسرائيلي - صورة أرشيفية

الجيش الإسرائيلي - صورة أرشيفية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدة بيتونيا غرب محافظة رام الله التي يقع بها سجن عوفر، حيث ينتظر الفلسطينيون الإفراج عن الدفعة السادسة من الأسرى في إطار صفقة التبادل بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي بوساطة مصرية وقطرية. 

اقتحام الأحياء

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت الأحياء القريبة من سجن «عوفر»، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين كما هو المعتاد كل ليلة على مدى الليالي الخمس الماضية. 

مئات المعتقلين

وينتظر عند السجن المذكور المئات من المواطنين وذوي المعتقلات والمعتقلين، حيث من المقرر الإفراج عن الدفعة السادسة من المعتقلين من سجون الاحتلال من أمام سجن «عوفر» العسكري، ضمن بنود «اتفاق الهدنة».

اقرأ المزيد:

ما قصة القبة الحديدية التي فشلت في حماية إسرائيل؟

إسرائيل تتسلم المحتجزين المفرج عنهم ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل

بلينكن: سأناقش في إسرائيل إمكانية تمديد وقف إطلاق النار بقطاع غزة

أحمد موسى: إسرائيل تخطط منذ 5 سنوات لتفريغ قطاع غزة من سكانه
بقلم أ ش أ