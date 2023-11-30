غضب في إسرائيل من مشاهد تسليم المحتجزين.. ماذا قالوا عن «باي مايا»؟

ما بين رسائل شكر ومشاهد إنسانية غير مسبوقة، باتت عملية تبادل الأسرى بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، هي حديث الساعة في العالم بالوقت الحالي، في ظل التوصل لاتفاق في الأيام الماضية بشأن هدنة إنسانية في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح الأسرة الفلسطنيين والمحتجزين الإسرائليين.

بعد أن كانت مشاهد القصف وسقوط الشهداء والجرحى تحت أنقاض منازلهم هي الأبرز على مدار الشهر والنصف الماضيين، حلت مكانها المشاهد الإنسانية التي ظهرت خلال عملية تسليم المحتجزين الإسرائيليين، التي أثارت موجة من الغضب في تل أبيب.

كيف تسبب المحتجزون الإسرائيليون في موجة غضب عارمة بدولة الاحتلال؟

لقطات للمحتجزين الإسرائيليين وهم يلوحون وداعا لأعضاء الفصائل الفلسطينية، وخروج أقاربهم بتصريحات تفيد بأن ذويهم كانوا يتلقون معاملة جيدة في غزة، أجبرت المحللين السياسيين لدولة الاحتلال للخروج عن صمتهم خلال الساعات الماضية، فماذا قالوا؟.

هذه المشاهد تجعل الفصائل الفلسطينية تبدو إنسانية، هكذا أبدى محلل دولة الاحتلال ياريف بيليج، انزعاجه وغضبه من تلك الصور التي يبثها تليفزيون دولة الاحتلال، مؤكدا لوسائل إعلام إسرائيلية: «كيف ينشرون مثل هذه الصور؟».

منع المحتجزين الإسرائليين المفرج عنهم من الحديث لوسائل الإعلام

وأعرب بعض المحللين الإسرائيليين، الذين قالوا إن الصور والمقابلات المنشورة «تجعل حماس تبدو إنسانية»، عن انزعاجهم وغضبهم من هذا الوضع.

وطلب بيليج من القنوات التليفزيونية العربية التي تبث من دولة الاحتلال أن تزيل اللقطات التي تم التقاطها أثناء تسليم المحتجزين الإسرائيليين إلى فرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة.

«عرض علني للإنسانية»، هكذا أعربت المحللة السياسية لدولة الاحتلال مايا ليكر، في مقالها الذي نشرته صحيفة «هآرتس»، عن انزعاجها من نشر صور لحظات تسليم المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

وتحدثت ليكر عن المحتجزة مايا ريجيف، التي تصدرت محركات البحث خلال الساعات الماضية بعد ظهورها وهي تلوح لأحد عناصر الفصائل الفلسطينية بنظرة امتنان، بينما تصدرت التريند بجملة «باي مايا»، واصفة الموقف بـ«الإعجاب الطفولي».

ومنعت إدارة تل أبيب المحتجزين الإسرائيليين الذين أفرجت عنهم الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة من التحدث إلى الصحافة ووسائل الإعلام، ولم تسمح لأي شخص آخر غير أقاربهم وأصدقائهم بلقائهم.