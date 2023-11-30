ما علاقة كهربا؟.. معلومات عن لويس سييرا المرشح لتدريب الزمالك

لا يزال نادي الزمالك يبحث عن ضالته، لإيجاد مدرب جديد خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، الذي رحل مع انطلاقة الموسم الحالي، بسبب تراجع النتائج والأزمات التي حاصرت الفريق في عهده.

لويس سييرا، بات اسم المدرب التشيلي مطروحا بقوة لخوض أولى تجاربه على مستوى أفريقيا، من بوابة نادي الزمالك، بعدما قاد عدة فرق آسيوية على مدار تاريخه التدريبي.

من هو لويس سييرا الذي اقترب من تدريب الزمالك خلفا لـ أوسوريو؟

فتح سييرا باب التكهنات أمام قيادته للقلعة البيضاء خلفا لـ«أوسوريو»، بعد تلميحاته خلال تصريحاته لقناة «تي إن تي سبورتس» الأرجنتينية خلال الساعات الماضية والتي غازل خلالها نادي الزمالك، واصفه بـ«أحد أكبر الأندية الأفريقية».

معلومات عن سييرا المدرب المرشح لتدريب الزمالك.. ما علاقة كهربا؟

ويرصد «الوطن» معلومات عن سييرا بعد ارتباط اسمه بالزمالك في السطور التالية:

قاد عدد فرق عربية منذ عام 2016 وحتى العام الحالي هي (الاتحاد السعودي والطائي وشباب الأهلي الإماراتي).

لعب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق تحت قيادته خلال فترة إعارته لاتحاد جدة 2017.

ساهم كهربا في تتويج الفريق حينها بلقب كأس ولي العهد بتسجيل هدف الفوز في النهائي، كما سجل هدفين في مشوار الفريق ببطولة كأس خادم الحرمين التي توج الفريق بلقبها في الموسم التالي.

درب سييرا 3 فرق في الدوري التشيلي هي يونيون إسبانولا وكولو كولو وبالاستينو.

كانت آخر محطاته كلاعب هي الدفاع عن ألوان فريق يونيون إسبانولا.

لعب في الدوري الإسباني من بوابة نادي بلد الوليد

لعب بقميص منتخب تشيلي 53 مباراة دولية سجل خلالها 8 أهداف.

ويسابق الزمالك الزمن من أجل التعاقد مع مدرب جديد لخلافة أوسوريو، من أجل الحفاظ على حظوظه في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية.